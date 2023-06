Novos combates são registrados na capital do Sudão e em Darfur

A- A+

Bombardeios e explosões abalaram Cartum, capital do Sudão, neste sábado (17), e confrontos aceleraram o êxodo na região de Darfur (oeste), após mais de dois meses de guerra entre o Exército e os paramilitares.

Os combates entre o chefe do Exército, general Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) comandadas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, mergulharam na violência este país do leste da África, um dos mais pobres do mundo.

Os bombardeios aéreos se intensificaram nos últimos dois dias em Cartum e os deste sábado deixaram "17 civis mortos, incluindo cinco crianças, e 11 feridos", disse o comitê de resistência local, uma célula militante que organiza ajuda à população da cidade.

Este balanço não pôde ser confirmado pela AFP com fontes independentes.

As FAR, que acusam o Exército de concentrar seus bombardeios em áreas residenciais, afirmaram que derrubaram um avião de combate das forças regulares.

Um vídeo amplamente compartilhado no Twitter pelos paramilitares mostra casas de tijolos destruídas e cobertores sobre formas que poderiam ser cadáveres.

Vários bairros de Cartum estão privados de água potável e a rede elétrica funciona apenas algumas horas por semana.

A situação é igualmente preocupante em Darfur, alertou a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Os relatos de ataques em massa contra civis se multiplicam nessa região, de onde cerca de 149 mil pessoas fugiram para o Chade desde o início dos combates em 15 de abril, segundo dados da ONU.

