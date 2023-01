Novos documentos classificados foram encontrados na residência de Biden, informa advogado

A- A+

Funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) encontraram na sexta-feira mais seis documentos durante uma busca na residência de Joe Biden em Delaware, informou no sábado (21) o advogado pessoal do presidente americano .

"O DoJ tomou posse de materiais que considerou estarem dentro do escopo de sua investigação, incluindo seis documentos classificados", disse Bob Bauer.

Segundo o advogado, os documentos datam da época em que Biden era senador por Delaware, assim como de sua gestão como vice-presidente de Barack Obama (2009-2017).

Particularmente incômodo para a Casa Branca, o caso começou em 9 de janeiro, quando os advogados do presidente reconheceram que documentos confidenciais haviam sido encontrados em um "think tank" de Washington, onde Biden costumava ter um escritório.

Três dias depois, o presidente democrata reconheceu que outros arquivos confidenciais foram encontrados na residência de sua família em Wilmington, Delaware.

De acordo com uma lei de 1978, os presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos devem transmitir todos os seus e-mails, cartas e outros documentos de trabalho aos Arquivos Nacionais.

O incidente é uma tema espinhoso para um presidente que pretende concorrer à reeleição em 2024.

Há alguns dias, durante uma viagem à Califórnia, Biden tentou minimizar o caso.

"Escutem, encontramos alguns documentos (...) que estavam guardados no lugar errado. Imediatamente, entregamos os documentos aos Arquivos e ao Departamento de Justiça", disse ele aos jornalistas.

"Não me arrependo de nada", acrescentou.

Seus advogados garantem que foi um simples descuido do 46º presidente dos Estados Unidos, de 80 anos, e que ele colaborou integralmente com a Justiça.

O objetivo da Casa Branca é claro: diferenciar-se o máximo possível do ex-presidente Donald Trump, que também se declarou candidato a ocupar novamente a Casa Branca.

O republicano está sendo investigado por levar várias caixas com documentos sigilosos para sua residência na Flórida.

Embora os dois casos não sejam inteiramente comparáveis, a questão permanece delicada para Biden, que frequentemente se apresenta como um político com elevados padrões éticos.

O Departamento de Justiça entregou os dois casos a promotores especiais para evitar qualquer acusação de parcialidade.

Veja também

