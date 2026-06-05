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SAÚDE Novos equipamentos prometem agilizar cirurgias gerais e oftalmológicas no Hospital Santo Amaro "Combo de cirurgia" foi entregue à unidade nesta sexta (5), pelo programa "Agora Tem Especialistas"

Os pacientes encaminhados de hospitais públicos do Recife ou do estado terão mais acesso a procedimentos cirúrgicos gerais ou oftalmológicos de média ou alta complexidade no Hospital Santo Amaro, pertencente à Santa Casa de Misericórdia do Recife, que fica em Santo Amaro, na área central da cidade.

Nesta sexta-feira (5), a unidade de saúde recebeu o chamado "combo de cirurgia", através do programa "Agora Tem Especialistas", do Governo Federal. São equipamentos de alta tecnologia que formam uma sala montada para realização de cirurgias gerais como hernioplastias, apendicectomia e outras cirurgias abdominais, ginecológicas e laparoscópicas.

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Equipamentos foram entregues nesta sexta-feira (5) | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Já no setor de oftalmologia, os maquinários podem fazer procedimentos de catarata e de retina, retinopatia diabética e degenerações retinianas.

Segundo o diretor de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, Fernando Figueira, os equipamentos vão ajudar a dobrar a quantidade dos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos e ampliarão em 60% as cirurgias gerais. Em breve, a instituição receberá também um aparelho de hemodinâmica.

Fernando Figueira participou da inauguração | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“As cirurgias de vídeo vão aumentar em 200%. Entendendo o papel que a Santa Casa do Recife tem com a rede de saúde, entendeu-se, junto à direção do hospital, que essa unidade vai ser beneficiada com um aparelho de hemodinâmica. Com essa máquina que o Ministério da Saúde vai financiar e entregar será possível aumentar a capacidade de resolução para procedimentos vasculares e cirurgias cardiovasculares, bem como de hemodinâmica, dando a potência e o tamanho que nós já entendemos que esse hospital tem e merece”, disse ele.

Nos últimos dez meses, foram realizados no HSA 11.619 consultas oftalmológicas, 44 mil exames e 1.500 procedimentos. A previsão para o ano que vem é de que sejam feitas cerca de 30 mil cirurgias desse tipo. Cada kit custou para a Saúde o investimento de R$ 1,6 milhão. No Brasil todo, já foram entregues 100 unidades.

“Eu fico muito feliz de entregar alguma coisa aqui no Recife, de onde eu sou. Mas onde a gente vai, só encontramos elogios. São equipamentos que não deixam a desejar em nada, comparado ao que existe nos centros oftalmológicos privados mais modernos. É isso que a gente também está entregando para o SUS, aqui no Brasil”, complementou Figueira.

Impacto direto

O diretor-geral do Hospital Santo Amaro, Iran Costa, afirma que esses equipamentos, além de diminuírem as filas de espera, vão proporcionar mais qualidade na realização das cirurgias. Esse impacto se traduz na redução do uso de anestésicos, principalmente para o público idoso.

Iran Costa, diretor geral do HSA | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“Melhor do que aumentar os procedimentos oftalmológicos em 200% e as cirurgias gerais em 60% é que esses equipamentos que chegaram têm uma qualidade brutal. Usar menos anestésicos significa mais segurança aos pacientes, principalmente os idosos, que são mais vulneráveis. É menos preocupação e menos tempo de internamento. A recuperação é mais rápida e efetiva. Eu trabalho no SUS há quase 25 anos e nunca tinha visto equipamentos de tão grande qualidade. Eles são mais precisos e possuem maior vazão e computadores com inteligência artificial”, destacou.

Cirurgias gerais

Os kits de cirurgia geral possuem mesas e arcos cirúrgicos. Todos os equipamentos já estão em pleno funcionamento. Antes a unidade não realizava cirurgias oncológicas, mas agora a realidade é outra. Costa garantiu que grupos de especialistas em urologia e mastologia devem chegar em breve para cumprir o serviço.

Outras entregas

Ainda nesta sexta (5), outras unidades de saúde receberam kits de cirurgia. Mozart Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, relembra que, pela manhã, a Fundação Altino Ventura, na Zona Oeste do Recife, também foi contemplada com aparelhos de cirurgia oftalmológica, permitindo ampliação de 170 pacientes mensais.

Mozart Sales é secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“O Hospital Oswaldo Cruz vai receber um tomógrafo, agora no dia 11 de junho, na estrutura da radioterapia. Também anunciamos lá um equipamento de robótica, ou seja, o SUS vai passar a ter cirurgia robótica aqui em Pernambuco, a partir desse equipamento, que também vai ter lá no Imip [bairro dos Coelhos, no Recife]. À tarde vamos anunciar os recursos para a habilitação de custeio do Hospital da Criança, que foi inaugurado agora em abril”, disse ainda Mozart.

HSA

O Hospital Santo Amaro foi fundado em março de 1870. Ele é 100% SUS e oferece 131 leitos, entre enfermarias clínicas, cirúrgicas e de UTI, regulados pelas centrais de leitos do estado e do município.

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