A- A+

SAÚDE Novos equipamentos reforçam assistência a pacientes com câncer de mama no Imip Recursos obtidos em evento beneficente financiaram a compra de marcadores para acompanhamento de pacientes e kits para realização de mamotomia

Pacientes atendidas no Centro de Mama do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) passaram a contar com novos insumos e equipamentos utilizados no diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Os materiais foram adquiridos com recursos arrecadados durante a 9ª edição do Almoço Rosa, evento beneficente realizado para apoiar ações voltadas à saúde da mulher. Ao todo, foram investidos R$ 113 mil.

Entre as aquisições estão 200 marcadores utilizados em pacientes que realizam quimioterapia antes da cirurgia. O material permite que as equipes médicas acompanhem a evolução do tratamento e identifiquem com mais precisão a área afetada durante os procedimentos posteriores.

Outra novidade é a compra de 13 kits para mamotomia. A técnica é utilizada na retirada de lesões mamárias por meio de um procedimento menos invasivo, reduzindo a necessidade de intervenções cirúrgicas em determinadas situações.

De acordo com a unidade de saúde, os novos materiais serão incorporados à rotina de atendimento das pacientes acompanhadas pelo Centro de Mama.

O Almoço Rosa foi criado em 2017 e reúne recursos destinados a iniciativas ligadas à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Esta é a segunda edição consecutiva em que os valores arrecadados são destinados ao Imip.

Veja também