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Educação Novos intérpretes de Libras devem ser contratados no próximo semestre letivo, diz UFPE Alunos do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) participaram de reunião com representantes da instituição na segunda-feira (8)

Os estudantes do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) participaram de uma reunião com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e representantes de outros setores da instituição nessa segunda-feira (8) para discutir a falta de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Segundo os alunos, foi informado que a contratação emergencial de intérpretes de Libras, com validade de um ano, está nos trâmites finais de organização.

A expectativa é que a contratação seja concluída até o mês de julho, garantindo que o próximo semestre letivo, que terá início no dia 10 de agosto, possa ocorrer sem interrupções relacionadas à falta de intérpretes.

Na reunião de segunda-feira, também foi estabelecido que haverá diálogo entre a administração da universidade e a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras para buscar soluções em relação às disciplinas que foram suspensas.

A medida busca fazer com que os estudantes consigam cumprir os créditos necessários sem prejuízo ao tempo de conclusão de seus cursos.

Durante o encontro, ainda foram discutidas possíveis medidas excepcionais relacionadas a bolsas e outras questões acadêmicas que possam ter sido impactadas pela suspensão das disciplinas, considerando as situações específicas dos estudantes afetados.

Relembre o caso

Os alunos surdos denunciaram a ausência dos intérpretes de Libras no programa durante o atual semestre letivo da UFPE.



Sem os profissionais, os estudantes ficaram impedidos de acompanhar plenamente as aulas, participar dos debates acadêmicos e desenvolver as suas atividades no âmbito universitário.



Eles alegaram ainda que disciplinas chegaram a ser canceladas por causa do problema, o que prejudicou a todos os discentes.



O cancelamento das matérias ainda poderia causar o atraso na conclusão dos cursos e outras questões para os estudantes afetados.

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