PERNAMBUCO Novos leitos pediátricos são abertos no Agreste e na Zona da Mata Norte de Pernambuco Os leitos são direcionados ao enfrentamento do período de sazonalidade das doenças respiratórias, que acomentem principalmente as crianças

A partir desta quinta-feira (4), 24 novos leitos especializados no atendimento pediátrico, voltados para o acompanhamento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), passam a integrar a Rede Estadual de Saúde de Pernambuco. Os leitos estão distribuidos estrte as cidades de Serra Talhada, no Agreste, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte do Estado.

Em Serra Talhada, foram abertos 14 novos leitos no Hospital Eduardo Campos (HEC), sendo dez de terapia intensiva e outros quatro de enfermaria. Já em Vitória de Santo Antão, o Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO) passa a contar com 10 novos leitos de enfermaria pediátrica.

“No HEC, serão dez novos leitos de UTI e quatro de clínica médica, com essa ampliação, a unidade passa a contabilizar 20 leitos de UTI pediátrica e 14 leitos de clínica médica”, explicou a gestora do Hospital Eduardo Campos, Patrícia Queiroz.

Assistência ampliada

Com os novos leitos à disposição da população no Interior do Estado, apenas esta semana a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) colocou em funcionamento um total de 70 leitos assistenciais direcionados ao enfrentamento do período de sazonalidade de doenças respiratórias; que acomentem principalmente as crianças.

Confira as ampliações:

Hospital Eduardo Campos – 10 leitos de UTI + 04 leitos de enfermaria pediátricos

Hospital João Murilo de Oliveira – 10 leitos de enfermaria pediátricos

Hospital Regional de Palmares - 36 leitos (10 leitos de terapia intensiva pediátrica, 16 leitos de enfermaria neo/pediátrica e outros 10 leitos de UTI neonatal)

Hospital Regional Emília Câmara – 10 leitos de UTI pediátricos

