A- A+

Mobilidade Novos ônibus entram em operação no sistema BRT na segunda-feira (3); veja detalhes Ao todo, são 45 novos veículos das empresas de ônibus Caxangá, Metropolitana e do sistema BRT

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), a renovação da frota de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). O anúncio foi realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Ao todo, são 45 novos veículos das empresas de ônibus Caxangá, Metropolitana e do sistema BRT.

A partir da próxima segunda (3), 27 novos ônibus do tipo alongado especial substituem 15 do tipo articulado especial no sistema BRT. Mais três ônibus ficam como reserva. Os equipamentos vão circular no Corredor Leste-Oeste, que vai do Centro do Recife até Camaragibe.

Já os ônibus convencionais das empresas Caxangá e Metropolitana ainda estão em fase de emplacamento e vistoria.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, o aumento e renovação da frota do sistema BRT tem como objetivo proporcionar ao usuário um menor tempo de espera e modernizar o sistema, respectivamente.

Confira, abaixo, as linhas que terão as primeiras trocas e como acontece a substituição:



2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista)

Sai 1 articulado especial e entram 4 alongados especais

2441 – TI CDU (Conde da Boa Vista)

Saem 7 articulados especiais e entram 11 alongados especiais

2444 – TI Getúlio Vargas (Conde da Boa Vista)

Saem 2 convencionais e entram 2 alongados especiais

2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra (Parador)

Saem 7 articulados especiais e entram 10 alongados especiais

Veja também

Grande Recife PRF flagra caminhoneiro em zigue-zague na BR-101 e o detém por embriaguez ao volante em Jaboatão