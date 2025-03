Novos soldados são incorporados ao Comando Militar do Nordeste, no Recife; veja fotos da cerimônia

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) recebeu, na manhã desta sexta-feira (7), os novos soldados que agora integram a Força Terrestre em oito estados da região Nordeste do Brasil.



A cerimônia aconteceu na sede do CMNE, no Curado, Zona Oeste do Recife.

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE

Foto: Soldado Bryan/CMNE



O momento simbolizou a continuidade de uma tradição histórica que remonta à Batalha de Guararapes, em 1648, reafirmando o lema "Aqui Nasceu a Pátria" e ao compromisso de defender a soberania nacional com coragem e determinação.



Fundamentado nos pilares da hierarquia e disciplina, o Comando Militar do Nordeste prepara seus soldados não apenas para a defesa do território nacional e participação em operações internacionais, mas também para atuar em apoio à sociedade em momentos de emergência.



Em 2025, a região Nordeste será cenário do mais importante exercício militar do Exército Brasileiro, a Combined Operations and Rotation Exercise (Core) com o Exército dos Estados Unidos da América, a ser realizado no ambiente operacional da Caatinga.



Além disso, a presença da Força Terrestre tem sido constante em situações críticas, como no enfrentamento de desastres naturais, exemplificado recentemente em Picos-PI e na mitigação dos efeitos da seca no Sertão Nordestino, por meio da Operação Carro-Pipa.



O Comandante Militar do Nordeste assegurou às famílias que seus filhos serão tratados com respeito e dedicação, reforçando o compromisso do Exército com a formação integral dos novos soldados.

Serviço Militar Obrigatório

Todos os jovens incorporados ao serviço militar terão a oportunidade de se aprimorar na Força Terrestre, conforme seu desempenho intelectual, físico, ético e moral, durante os períodos de formação básica e de qualificação.



Ao longo do ano de serviço, os soldados mais dedicados podem alcançar a graduação de Cabo, e os de desempenho excepcional poderão conquistar a tão almejada graduação de 3º Sargento Temporário da linha combatente.

Projeto Soldado Cidadão

Os novos soldados terão a oportunidade de participar do Projeto Soldado Cidadão, que oferece capacitação técnica em diversas áreas, como telecomunicações, empreendedorismo, eletricidade, automobilística, comércio e varejo, alimentício, construção civil, conservação e zeladoria, informática e ensino profissional marítimo, entre muitas outras.



O objetivo do programa é qualificar os militares para o mercado de trabalho, ampliando suas chances de empregabilidade após o licenciamento e ingresso na reserva não remunerada.

Feira de Empregabilidade Verde-Oliva

Além da capacitação, os militares em fase de desligamento e os reservistas também podem participar da Feira de Empregabilidade Verde-Oliva, promovida pelo Comando Militar do Nordeste.



O evento reúne diversas empresas de diferentes setores, oferecendo oportunidades de emprego e permitindo que os participantes cadastrem seus currículos nos bancos de talentos das empresas presentes.



A feira busca profissionais com as competências e valores adquiridos durante o serviço militar, como disciplina, iniciativa e liderança, características altamente valorizadas pelo mercado de trabalho.



Para acompanhar futuras edições e outras iniciativas de reintegração profissional, basta seguir os canais oficiais do Comando Militar do Nordeste (Instagram, YouTube e site).

