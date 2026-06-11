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Notícias Novotel Recife Marina lança Arena Novotel Experience para os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026 Programação reúne transmissão dos jogos, atrações musicais e gastronomia em um dos cenários mais privilegiados do Recife

Novotel Recife Marina lança Arena Novotel Experience para os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026, e segue até a final junto com a Seleção.

Assistir aos jogos da Seleção Brasileira com conforto, gastronomia de qualidade, música ao vivo e uma vista privilegiada para o Recife será a proposta da Arena Novotel Experience, novidade lançada pelo Novotel Recife Marina para a Copa do Mundo 2026. A programação contará com três edições especiais, realizadas nos dias 13, 19 e 24 de junho, durante os primeiros compromissos do Brasil na competição, com shows de Neto Brayner, Sambar e Love e Manoel Netto, respectivamente.









A experiência foi criada para transformar os dias de partida em momentos de celebração e entretenimento. Além da transmissão dos jogos em telão, o público poderá aproveitar apresentações musicais, drinks temáticos, petiscos exclusivos, happy hour e toda a estrutura do hotel, em um ambiente pensado para reunir amigos, famílias e apaixonados por futebol. “A Arena Novotel Experience será um ponto de encontro para quem deseja viver a emoção da Copa do Mundo em um ambiente exclusivo, confortável e com uma programação especial preparada para cada partida da Seleção”, destaca Luiz Gustavo Alves, Gerente Geral do Novotel.

A primeira edição, marcada para o dia 13 de junho, já está com ingressos esgotados. Para as demais datas, os ingressos custam R$ 220 por pessoa, com R$ 150 revertidos em consumação durante o evento, e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Ticket Simples.

Sobre o Novotel Recife Marina

Localizado no coração cultural de Recife, o Novotel Recife Marina integra o moderno complexo Porto Novo Recife. A poucos passos do Marco Zero, destaca-se pela arquitetura inspirada em um transatlântico ancorado. Com 299 apartamentos, rooftop, piscina com borda infinita, spa, restaurante, salas de eventos e Kids Club, oferece uma experiência completa para negócios ou lazer. Vista para o mar, conforto, sofisticação e acesso à vibrante cena cultural da cidade.

Programação

13 de junho | Brasil x Marrocos

Abertura: 17h

Show: Neto Brayner

19 de junho | Brasil x Haiti

Abertura: 19h30

Show: Sambar e Love

24 de junho | Escócia x Brasil

Abertura: 17h

Show: Manoel Netto



Serviço:

Arena Novotel Experience – Copa do Mundo 2026

Local: Novotel Recife Marina

Ingresso: R$ 220 (com R$ 150 em consumação)

Vendas: https://ticketsimples.com/ingressos/arena-novotel-experience

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