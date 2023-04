A- A+

Alimentação Nozes ajudam a prevenir câncer e doenças cardiovasculares, dizem pesquisadores Benefícios foram identificados em estudo que observa a alimentação na região do Mediterrâneo

Uma dieta com nozes pode trazer proteção contra o câncer de mama, esôfago e próstata, de acordo com uma pesquisa publicada na revista científica Antioxidants. Segundo o estudo, o fruto também tem propriedades que dão ao corpo humano potencial de regular proteínas que protegem o corpo de vírus.

Os benefícios foram identificados pelos pesquisadores Nuoxi Fan, Jennifer L. Fusco e Daniel W. Rosenberg a partir da observação da alimentação da população no Mediterrâneo. A região inclui países do sul europeu, o norte da África, além de parte do Oriente Médio.

Fonte de fibras e proteínas, as nozes, como avelãs e amêndoas, podem ser associadas ao combate ao câncer de mama, por ajudarem a reduzir a proliferação e incidência do tumor na glândula mamária. O estudo identificou que a ingestão de nozes pode agir na proteção do organismo contra cânceres no esôfago e estômago.

Os pesquisadores também fizeram uma comparação de uma dieta rica em gordura em nozes com uma dieta rica em óleo de soja em animais. Eles identificaram uma diminuição do peso dos tumores de próstata nos que se alimentaram com nozes.

Segundo o estudo, o consumo do fruto na região do Mediterrâneo também está atrelado à redução de mortes relativas a doenças cardiovasculares, além de ajudar na redução dos níveis de colesterol nas pessoas.

