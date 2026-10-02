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Educação NTCPE abre inscrições para cursos gratuitos ofertados em outubro em 12 municípios de Pernambuco Aulas do ciclo de formações do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco terão início nesta segunda-feira (5)

O 10º ciclo de formações do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) abriu as inscrições para cursos gratuitos em 12 municípios pernambucanos. As aulas terão início a partir da próxima segunda-feira (5).

Todas as informações sobre datas e locais das formações estão disponíveis no site ou no perfil oficial do Núcleo no Instagram.

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, terá três cursos: Corte e Costura para Iniciantes, de 5 a 9 de outubro; Storytelling e Narrativas de Marcas, nos dias 13 e 15; e Modelagem Digital Audaces (módulo básico), do dia 19 ao dia 23.

Os encontros serão no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, local que abriga o Marco Pernambucano da Moda.

Também na RMR, o município de Camaragibe terá uma turma de Modelagem Plana (módulo básico) e duas turmas de Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo avançado), começando nesta segunda (5) e seguindo até o dia 17.

Em Caruaru, no Agreste, também serão realizadas três formações: Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico), de 5 a 15 de outubro; Estamparia com Block Print (Carimbo), do dia 20 ao dia 23; e Modelagem Plana (módulo intermediário), do dia 20 ao dia 30.



As aulas serão promovidas na sede do NTCPE na cidade, localizada no bairro Maurício de Nassau.

Os municípios contemplados com laboratórios de prototipagem do programa PE Produz que irão receber os cursos do mês de outubro são Belém de Maria, Buenos Aires, Camaragibe, Carnaíba, Catende, Chã Grande, Glória do Goitá, Poção, Tacaratu e Tracunhaém.

A Zona da Mata Norte tem três cidades na programação, com cursos de Modelagem Plana (módulo básico) e Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo básico). As aulas em Glória do Goitá serão de 6 a 16 de outubro. Já em Buenos Aires e Tracunhaém serão do dia 19 ao dia 30.

Na Mata Sul, Belém de Maria terá aulas de Modelagem Plana (módulo básico) e Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo intermediário), sempre de 19 a 30 de outubro.

No mesmo período, Catende promove duas turmas de Costura Industrial Polivalente em Malha, sendo uma do módulo básico e outra do módulo avançado. Chã Grande também terá cursos de Modelagem Plana e Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo básico) nas mesmas datas.

A cidade de Poção, onde serão realizados os cursos de Modelagem Plana (módulo básico) e Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo básico), de 26 de outubro a 7 de novembro.

No Sertão, Carnaíba contará com duas turmas de Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo básico), com aulas do dia 19 ao dia 30.

Em Tacaratu, os cursos serão de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulos básico e avançado) e de Modelagem Plana (módulo básico), também no período de 19 a 30 de outubro.

Para o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, as formações buscam promover uma mudança importante no setor de confecções de Pernambuco, que tem grande defasagem de mão-de-obra qualificada.



“Estamos dando a oportunidade para que as pessoas possam se capacitar e/ou se aperfeiçoar tecnicamente e, assim, estarem aptas a atender a grande demanda das empresas de confecções para, assim, fortalecer ainda mais a cadeia produtiva de moda do estado”.

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