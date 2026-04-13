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CURSOS Cursos gratuitos em Pernambuco: NTCPE divulga opções disponíveis em abril Municípios de Olinda, na RMR, Caruaru e Bezerros, no Agreste, Belém de Maria, Quipapá e Gameleira, na Mata Sul, e Tacaratu, no Sertão, recebem as formações

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), através do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, está promovendo cursos gratuitos voltados ao setor de Moda com o objetivo de incentivar o segmento da indústria pernambucana de confecções, capacitar a mão-de-obra e fortalecer a gestão dos negócios.

O ciclo de formações do mês de abril está com inscrições abertas para os municípios de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, Caruaru e Bezerros, no Agreste, Belém de Maria, Quipapá e Gameleira, na Mata Sul, e Tacaratu, no Sertão. O cronograma de datas e horários está disponível no site e no Instagram oficial.



Em Olinda, há vagas para Corte e Costura (módulo intermediário), que acontece de 14 a 17 de abril. Os interessados em participar precisam ter conhecimento e prática em costura ou ter feito o módulo básico do curso.

Há vagas também para Aplicação de Bordado Manual (módulo básico), em peças de moda contemporânea, nos dias 29 e 30. Os encontros acontecem no Marco Pernambucano da Moda, que fica no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro.

Agreste, Mata Sul e Sertão

Em Caruaru, sediará o curso de Moulage com Técnicas de Costura (módulo intermediário), destinado para quem tem conhecimento e prática em modelagem direta em manequim ou fez o módulo básico do curso, com encontros do dia 27 de abril a 4 de maio.

Além disso, o município também promove o curso de Corte e Costura para Iniciantes (módulo básico), do dia 27 ao dia 30. Aulas ocorrem na sede do NTCPE, localizada no bairro Maurício de Nassau.



Em uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, o NTCPE realiza, de 20 de abril a 5 de maio, o curso de Modelagem Plana (módulo básico). As inscrições podem ser feitas no Centro de Qualificação Profissional do bairro Rosanópolis, onde também acontecem as aulas.



O mesmo curso vai ser promovido, durante o mesmo período, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Caruaru, no Centro de Qualificação Profissional para Mulheres (CQP). As inscrições podem ser feitas no mesmo local.



Já Bezerros recebe a formação Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico), de 13 a 27 de abril. As inscrições e aulas acontecem na Casa Produtiva.

Em Belém de Maria, há vagas para o curso de Fotografia de Moda com Smartphone (módulo básico), que acontece nos dias 15 e 16, na Secretaria da Mulher, onde devem ser feitas as inscrições.



O município de Quipapá recebe duas turmas do curso Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo avançado), de 20 de abril a 5 de maio. Candidatos que tenham conhecimento e prática em costura ou tenham feito o módulo intermediário do curso podem se inscrever. As inscrições e aulas acontecem na Escola de Costura Luiza Braga e as informações podem ser obtidas na Sala do Empreendedor.



Em Gameleira, são oferecidos os cursos de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico) e de Modelagem Plana (módulo avançado), de 20 de abril a 5 de maio. As inscrições e os encontros acontecem no Centro de Treinamento da cidade. Para cursar o módulo avançado, é necessário ter conhecimento e prática em modelagem ou ter feito o módulo intermediário.

Por fim, Tacaratu recebe o curso de Criação de Modelagem Avançada (módulo avançado), de 27 de abril a 4 de maio. A formação é voltada para produtos com tecelagem e desenvolvimento de novos produtos.

As inscrições devem ser realizadas pelo site e outras informações podem ser esclarecidas pelo WhatsApp:

Olinda (RMR): (81) 97307-0458

(RMR): (81) 97307-0458 Caruaru (Agreste): (81) 97307-3683 / (81) 99129-4031 / (81) 98384-2954

(Agreste): (81) 97307-3683 / (81) 99129-4031 / (81) 98384-2954 Bezerros (Agreste): (81) 99325-9970

(Agreste): (81) 99325-9970 Belém de Maria (Zona da Mata Sul): (81) 99170-1084

(Zona da Mata Sul): (81) 99170-1084 Gameleira (Zona da Mata Sul): (81) 99709-8551

(Zona da Mata Sul): (81) 99709-8551 Tacaratu (Sertão): (81) 3448-0993

Serviço:

Ciclo de Formações Gratuitas do mês de Abril

Realização: NTCPE e Marco Pernambucano da Moda

Agenda de cursos pelo site ou pelo Instagram

Mais Informações: (81) 3448-0993

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