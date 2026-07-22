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QUALIFICAÇÃO Núcleo de Estudos de Línguas abre inscrições para cursos de idiomas gratuitos; saiba mais Com mais de 11 mil vagas disponíveis, as inscrições para cursos de inglês, espanhol, francês e alemão seguem abertas até domingo (26)

Para o segundo semestre do ano, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE), por meio do Núcleo de Estudos de Línguas (Nel), oferece quatro cursos de idiomas em escolas da rede estadual distribuídas por diversos municípios do estado. As inscrições seguem abertas até o próximo domingo (26).

Ao todo, estão disponíveis 11.557 vagas, que contemplam cursos de inglês, espanhol, francês e alemão, voltados não apenas para estudantes da rede estadual, mas também para a comunidade em geral.

As inscrições deve ser realizada exclusivamente por meio da plataforma digital do Nel.

Após a confirmação do cadastro, o candidato pode consultar as escolas participantes, as turmas disponíveis e outras informações sobre os cursos.

Cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) recebem inscrições até o próximo domingo, dia 26 de julho. Foto: Filipe Jordão / NEL

Cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) recebem inscrições até o próximo domingo, dia 26 de julho. Foto: Filipe Jordão / NEL

Cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) recebem inscrições até o próximo domingo, dia 26 de julho. Foto: Filipe Jordão / NEL

Cursos gratuitos de idiomas do Núcleo de Estudos de Línguas (NEL) recebem inscrições até o próximo domingo, dia 26 de julho. Foto: Filipe Jordão / NEL



Os estudantes iniciantes nos respectivos idiomas devem se inscrever nas turmas de Básico 1, e aqueles que possuem conhecimento prévio e desejam ingressar em módulos mais avançados vão passar por um teste de nivelamento entre os dias 27 e 31 de julho.

O agendamento da prova de nivelamento deve ser realizado por meio do email do professor do curso, disponibilizado nas turmas da plataforma.

Estudantes da turma de Espanhol Básico I do semestre 2025.2 | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Além disso, está disponível a modalidade Infantil Básico, destinada a crianças de 8 a 12 anos. Os interessados precisam acessar o site do Nel para verificar os polos que oferecem esta modalidade.

Os cursos possuem 280 horas como carga horária total, distribuídas em quatro semestres de 70 horas-aula. A certificação será emitida aos estudantes que concluírem todos os módulos.

As aulas devem iniciar nos dias 3 e 4 de agosto, variando conforme o calendário de cada modalidade.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência do Programa Ganhe o Mundo (SPGM) pelo email [email protected] e pelos telefones: (81) 3183-9021 / 3183-9032 / 3183-9033.

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