CAMINHADA Núcleo Recife promove 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres em Casa Amarela Fortalecer redes de apoio e oferecer acolhimento para vítimas de violência são um dos objetivos dessa iniciativa que ocorre neste domingo (30)

O Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil convida a sociedade para a 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que será feita no próximo domingo (30), com concentração marcada para às 8h, no Largo Dom Luiz, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana.

A programação conta com uma subida ao Morro da Conceição, também na Zona Norte da capital pernambucana, para um culto ecumênico. A ação integra a campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero, reforçando a urgência de mobilização social para denunciar agressões, apoiar vítimas e promover a reflexão sobre a cultura da violência.

O objetivo dessa caminhada, além de sensibilizar a população para a importância da denúncia e do acolhimento das vítimas de violência, é também fortalecer redes de apoio para mulheres e meninas que sofrem abusos físicos, psicológicos ou sexuais.

Além disso, uma das metas é também encorajar agressores a refletirem sobre seus atos e assumirem a responsabilidade, contribuindo para a transformação social, e consolidar a presença da força coletiva das mulheres na defesa dos seus direitos.

Essa caminhada surgiu como uma ação de conscientização e para enfatizar que romper ciclos de violência é um processo desafiador. Muitas mulheres permanecem em relações abusivas por medo, dependência financeira ou emocional, ou por não se reconhecerem como vítimas.

O cenário reforça, portanto, a necessidade de iniciativas que deem visibilidade à causa e ofereçam espaços de apoio e empoderamento.

Participantes de 7ª edição erguendo cartazes com mensagens contra o machismo, a misoginia e a qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas. Foto: Grupo Mulheres do Brasil / Núcleo Recife

“Romper com a violência exige coragem, apoio e solidariedade. Estamos caminhando para mostrar que ninguém está sozinha. Unidas, passo a passo, que construímos segurança, autonomia e dignidade para nossas mulheres e meninas.”, destacou a coordenadora do Núcleo Recife do Grupo Mulheres do Brasil, Roseana Faneco.

A organizadora convida toda a comunidade a participar: mães, filhas, amigas, familiares — todas as pessoas que acreditam em um mundo mais justo e seguro para as mulheres são bem-vindas. A caminhada também é um momento de celebração da rede que não se cala diante da opressão.



Serviço

O que é: 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas;

Quando: 30 de novembro de 2025, às 8h;

Onde: Largo Dom Luiz – Casa Amarela, Recife.

