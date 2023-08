Nuggets, batata frita e cheeseburguer: os riscos à saúde da dieta de 4 mil calorias de Mark Zuckerbe

A- A+

O bilionário Mark Zuckerberg, CEO da Meta, surpreendeu seus seguidores ao dizer que está seguindo uma dieta de 4 mil calorias diárias. A revelação foi feita através de uma postagem na rede social Threads, que é do conglomerado que Zuckerberg preside e concorrente do X (ex-Twitter). O empresário comentou em uma publicação do McDonald´s com uma lista do que ele pode comer para bater essa meta calórica.

“20 nuggets, um quarteirão, batatas fritas grandes, McFlurry de Oreo, torta de maçã e talvez alguns cheeseburgers para mais tarde”, escreveu. O lutador do UFC, Mike Davis, respondeu que ele está em treinamento e não pode comer fast food. O bilionário então respondeu: “Não estou cortando peso, então preciso de aproximadamente 4 mil calorias por dia para compensar toda a atividade”.

Em um recente podcast, Zuckerberg disse que faz até quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de praticar exercícios para melhorar sua força e condicionamento. A nutricionista e colunista do GLOBO, Priscilla Primi, entretanto, não concorda com a dieta do empresário e diz que o hábito pode gerar altos riscos para a saúde.

— Para estar com a musculatura muito bem-preparada e condicionada, precisamos de uma dieta hiper proteica. Temos que levar em conta as calorias, mas principalmente a qualidade dos produtos. Ou seja, uma alimentação pobre em gordura saturada, que não é o caso do McDonald´s, e poucos carboidratos refinados, dando preferência aos complexos, como arroz, pães e massas integrais, batata e salada — explica Primi.

Ela também afirma que refrigerantes e doces, como o Mc flurry que o CEO pede, devem ser cortados.

O risco de fazer uma dieta baseada nesse tipo de caloria é que, em um primeiro momento, ele provavelmente vai gastar todo este volume de comida com os exercícios físicos, porém, esse pico e declínio de insulina pode gerar uma predisposição do corpo a ter resistência dessa substância e o aumento de chances de desenvolver diabetes, hipertensão, colesterol alto e problemas cardiovasculares.

— Além disso, há uma construção alimentar que não é saudável. Se ele começar a habituar o organismo dele para comer em grandes quantidades, quando ele parar de treinar, vai acabar aumentando o peso, porque ele já desenvolveu esse hábito, além de não estar saudável, por conta dessa alimentação pobre em qualidade. Não dá para comer tudo o que a gente quer em uma quantidade absurda — diz a nutricionista.

Entenda a história

Zuckerberg está treinando, pois ele pode enfrentar o bilionário e dono do X, Elon Musk, no octógono. A história desse enfrentamento começou em junho, quando começou a circular a notícia de que a Meta, de Zuckerberg, estava criando uma rede social para rivalizar com o Twitter, de Musk. Hoje, sabemos que o dono da meta criou a Threads, que é a grande rival da rede social X, antigo Twitter.

Musk então disse que estaria “pronto para uma luta de jaula” e Zuckerberg respondeu em postagem no seu perfil do Instagram: “Envie-me o local”.

No mês passado, Zuckerberg foi visto treinando com o campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya, e o campeão do peso pena do Ultimate, Alexander Volkanovski.

