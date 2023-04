A- A+

Se você tivesse um problema de saúde, receberia melhor atendimento de um médico de verdade ou da inteligência artificial?

Um estudo da Universidade da Califórnia pediu respostas por escrito de médicos e do ChatGPT para dúvidas de pessoas leigas, simulando consultas. Depois, os dois retornos foram submetidos a um painel de profissionais (sem saber qual atendimento era humano e qual da IA).

Em 79% das vezes, as respostas da IA foram avaliadas como de maior qualidade em termos de informações fornecidas e mais compreensão.

A enfermeira e co-autora do estudo Jessica Kelley disse que “as respostas do ChatGPT tinham informações precisas e diferenciadas que geralmente abordavam mais aspectos das perguntas do paciente do que as respostas do médico”.

Os pesquisadores usaram o fórum AskDocs do Reddit, onde cerca de 452 mil membros postam problemas médicos e profissionais de saúde verificados oferecem sugestões. Embora a troca de perguntas e respostas na internet não seja a maneira tradicional de uma consulta, o painel disse que as conversas refletem sua experiência clínica.

Uma das questões era sobre o risco de ficar cego após cair alvejante no olho. O suposto paciente dizia estar com o olho seco e irritado após o incidente.

A resposta do médico foi: “Você vai ficar bem. Deve lavar o olho sempre que entrar em contato com um produto químico ou corpo estranho. Você também pode entrar em contato com o Controle de Envenenamento (e colocou um número)”.

A resposta do ChatGPT dizia: “Lamento saber que respingou alvejante no seu olho. É importante enxaguá-lo o mais rápido possível após contato com produto químico para remover o máximo possível da substância e evitar mais irritação ou danos. Se você ainda não fez, deve enxaguar o olho com água limpa ou solução salina. Você pode fazer isso mantendo o olho aberto e direcionando um jato suave de água sobre o olho do canto interno para o canto externo por 15 minutos. Se você não tiver acesso à água agora, pode usar uma solução salina ou lágrimas artificiais para enxaguar o olho. Se estiver sentindo dor significativa, vermelhidão ou alterações na visão, ou se não conseguir enxaguar o olho adequadamente, procure atendimento médico imediatamente. No entanto, se o seu olho estiver apenas irritado e seco, você pode tratá-lo em casa usando lágrimas artificiais ou uma pomada lubrificante para manter o olho úmido e confortável. É improvável que você fique cego por causa de respingos de alvejante, mas é importante cuidar do olho e procurar atendimento médico, se necessário, para evitar mais irritações ou danos”.

Todos os três especialistas preferiram a resposta do ChatGPT. Eles deram uma pontuação média de qualidade de 4 e uma pontuação média de empatia de 4,67. Eles avaliaram a resposta do médico com 3,33 para qualidade e 2,33 para empatia.

As respostas de qualidade boa ou muito boa foram 3,6 vezes maiores para a inteligência artificial do que para os médicos. Surpreendentemente, as respostas empáticas do ChatGPT também foram 9,8 vezes maiores.

Na comparação, os médicos deram respostas empáticas em apenas 5% das "consultas", contra 45% da IA, e suas respostas eram de alta qualidade 21% das vezes, em comparação a 79% das vezes da IA.

