Numen chega em Olinda para mostrar estrutura especializada de cuidado para pessoas neurodivergentes
Serviço oferece estruturas especializadas para pessoas neurodivergentes na feira HospitalMed em Olinda
O Núcleo de Unidades Móveis e Estrutura Neuroinclusiva (Numen) estreia na feira HospitalMed entre esta quarta (21) e sexta-feira (23), apresentando uma proposta para aproximar estruturas especializadas de cuidado até pessoas neurodivergentes e suas famílias.
O Numen é concebido como um ecossistema de soluções que combina mobilidade, arquitetura, experiência de cuidado e conhecimento especializado.
A unidade apresentada na feira, sediada no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, é a primeira manifestação física pública dessa proposta, com uma arquitetura que integra ambientes de atendimento, recursos sensoriais e espaços de acolhimento em uma estrutura móvel, concebida para diferentes possibilidades de uso e configuração.
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A proposta parte de um desafio concreto: a distância entre a necessidade de cuidado especializado e a disponibilidade de estruturas adequadas em diferentes territórios.
Segundo o Censo 2022, foram identificadas 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil, o que equivale a 1,2% da população. Em pesquisa nacional divulgada em 2026, 15,5% dos participantes relataram realizar terapias pela rede pública de saúde.
O Numen será apresentado na HospitalMed como uma proposta que pode contribuir para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), ao aproximar estruturas de atendimento dos territórios, com estrutura modular que favorece a padronização e o uso mais eficiente dos recursos públicos.
“Quando o potencial das pessoas neurodivergentes não é reconhecido, a sociedade perde talentos e oportunidades. O Numen ajuda a colocar essa realidade em evidência e abre uma conversa sobre como desenhar soluções que considerem as pessoas, suas necessidades e os territórios onde vivem”, afirmou Fernando Fontolan, CEO do Grupo Belabru.
A participação na feira busca conectar gestores públicos, profissionais, instituições e empresas a soluções de ponta que possam ser pensadas para diferentes realidades locais.
Além disso, o momento tem a intenção de aproximar o setor público e os demais atores da saúde com a proposta de o serviço de mobilidade, inclusão e atendimento.
A apresentação também convida gestores das áreas de educação e assistência social, além da sociedade, a conhecer o projeto e suas funcionalidades.
Serviço
Apresentação da unidade móvel Numen no HospitalMed
Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
Quando: Quarta-feira (21) a sexta-feira (23)