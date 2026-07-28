Tragédia
Número 'considerável' de mortos em shopping do Japão após terremoto
Serviços de emergência informaram um pouco antes que "várias pessoas" estavam presas no estabelecimento após o desabamento de um andar
A parede externa de uma loja desabou devido a um terremoto na cidade de Kumamoto, em 28 de julho de 2026 - Foto: STR/JIJI PRESS/AFP
Um "número considerável" de pessoas morreu em um shopping center após um forte terremoto ocorrido nesta terça-feira (28) no sudoeste do Japão, informou o canal TBS.
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A polícia afirmou à AFP que não pode confirmar se há vítimas fatais no shopping da cidade de Kashima. Os serviços de emergência informaram um pouco antes que "várias pessoas" estavam presas no prédio após o desabamento de um andar.