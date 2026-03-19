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Saúde Número de casos de meningite na Inglaterra sobe para 27 Campanha de vacinação contra a doença começou nesta quarta-feira(18) no campus da Universidade de Kent

O número de casos registados no surto de meningite meningocócica que provocou duas mortes na Inglaterra subiu de 20 para 27, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades de saúde.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) afirmou que dos 27 casos registados no sudeste da Inglaterra, 15 estão confirmados e 12 continuam sob investigação.

“Continua sendo administrado um tratamento antibiótico preventivo aos estudantes da Universidade de Kent, assim como a todas as pessoas que compareceram ao barco Club Chemistry, em Canterbury, entre 5 e 7 de março”, afirmou a UKHSA em um comunicado.

Uma grande campanha de vacinação contra a meningite meningocócica B começou na quarta-feira no campus da Universidade de Kent, instituição que tem 18.000 estudantes.

A campanha de vacinação será ampliada “se necessário”, destacou a UKHSA.

As duas pessoas que morreram são uma aluna do Ensino Médio de 18 anos e um estudante da Universidade de Kent, de 21 anos.

A meningite é uma infecção potencialmente fatal que afeta as membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença é mais comum em crianças pequenas e adolescentes.

A doença pode se propagar pelo contato próximo, por exemplo, com “beijos prolongados ou compartilhamento de cigarros eletrônicos e bebidas”, explicou o ministro britânico da Saúde, Wes Streeting, esta semana em uma sessão no Parlamento.

Esta cepa bacteriana é mais rara e letal do que a do tipo viral.

Streeting, que falou esta semana de um surto "sem incidente", pretendeu comparecer nesta quinta-feira a um centro de vacinação em Kent.

Segundo o ministro, a maioria dos casos está relacionada com o Club Chemistry, um barco em Canterbury frequentado por estudantes da Universidade de Kent. Quase 2.000 pessoas passaram pelo estabelecimento durante as três noites de 5 a 7 de março.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu às pessoas que compareceram ao barco que se apresentassem para receber antibióticos.

Um caso de surto também foi detectado na França. O Ministério da Saúde francês confirmou que uma pessoa que estuda na Universidade de Kent está hospitalizada no país com um quadro estável.

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