BRASIL Número de crimes registrados contra estrangeiros no RJ aumenta e já supera casos do ano passado Cerca de 3.400 casos foram registrados em 2024, enquanto atualmente já ultrapassam quatro mil

Responsável por investigar o "boa noite, Cinderela" contra dois britânicos no Rio, a delegada Patrícia Alemany, titular da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), expõe que os crimes contra esse público aumentaram no último ano. Segundo ela, cerca de 3.400 casos foram registrados em 2024, enquanto atualmente já ultrapassam quatro mil.

Esse crescimento, como destacou, acompanha a alta de turistas no estado:

— No ano passado, o Rio recebeu 1,26 milhão de turistas entre janeiro e dezembro. Este ano, até agosto, já passamos de 1,32 milhão. Enquanto isso, no ano passado, registramos pouco mais de 3.400 ocorrências (contra turistas estrangeiros), sendo 85% delas relacionadas a furtos, principalmente de celulares em praias. Este ano, já tivemos mais de quatro mil casos — revelou.





Além disso, ela explicou que os golpistas também costumam marcar encontros por aplicativos e levar as vítimas para apartamentos alugados. Como dicas para evitar o golpe, ela recomenda atenção redobrada com bebidas e com o comportamento das pessoas ao redor, principalmente em locais de festa ou balada, que geralmente são o cenário para o crime:

— É preciso ficar atento e cuidar da sua bebida o tempo todo. Também é importante observar o comportamento das pessoas. Geralmente, agem em grupos de duas ou três pessoas.

Relembre o caso

A Polícia Civil do Rio investiga se três mulheres participaram de um golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos. As vítimas teriam conhecido as mulheres na Lapa, no Centro do Rio, foram dopadas e tiveram os celulares roubados, somando um prejuízo de R$ 116 mil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um dos turistas cai desacordado na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele desembarca de um táxi e anda cambaleando pelo calçadão até cair na areia. Em seguida, uma testemunha conseguiu gravar as três mulheres suspeitas pelo golpe fugindo de táxi do local.

No depoimento à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) as vítimas contaram que conheceram as mulheres durante uma roda de samba na Lapa e depois foram para bares na Zona Sul do Rio. Em Ipanema, um dos jovens contou que recebeu uma caipirinha de uma das suspeitas e, após beber, perdeu a consciência.

As suspeitas, segundo as vítimas, são Amanda Couto Deloca, de 23 anos, Mayara Ketelyn Americo da Silva, de 27 anos, e Raiane Campos de Oliveira, de 28 anos. O GLOBO não conseguiu contato com as defesas delas.

