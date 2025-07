A- A+

INUNDAÇÕES Número de desaparecidos por inundações no Texas cai drasticamente para três Equipes de resgate seguem vasculhando as margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr, na tentativa de localizar os corpos dos desaparecidos

As autoridades do Texas reduziram de forma significativa o número de pessoas desaparecidas após as catastróficas inundações ocorridas no início de julho, informando que as buscas continuam por três pessoas na região mais afetada.

O condado de Kerr, epicentro das enchentes, “pode confirmar que três indivíduos seguem desaparecidos neste momento após o desastre de 4 de julho”, informou o centro local de emergências em um comunicado divulgado na noite de sábado (19), detalhando que “o número de desaparecidos caiu de mais de 160 para três”.

“Um trabalho de verificação minucioso” permitiu confirmar que muitas das pessoas inicialmente dadas como desaparecidas estavam, na realidade, em segurança, acrescenta a nota.

Equipes de resgate seguem vasculhando as margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr, na tentativa de localizar os corpos dos desaparecidos.

“Estamos profundamente gratos aos mais de mil agentes locais e federais que trabalharam incansavelmente após as devastadoras inundações que atingiram nossa comunidade”, declarou Dalton Rice, funcionário da cidade de Kerrville.

Mortes foram registradas também em outros condados vizinhos, incluindo o caso de uma pessoa cujo corpo ainda não foi localizado no condado de Burnet, segundo autoridades locais.

Ao menos 135 pessoas morreram no centro do Texas, entre elas mais de 36 crianças, em decorrência das chuvas intensas que provocaram inundações repentinas no início do feriado prolongado de 4 de julho, data nacional nos Estados Unidos.

As enchentes do rio Guadalupe tiveram um impacto particularmente devastador sobre o acampamento de verão Camp Mystic, localizado em suas margens, onde 27 crianças e monitores perderam a vida.

O presidente americano Donald Trump visitou as áreas afetadas em 11 de julho, em meio a crescentes críticas à forma como a crise foi conduzida pelas autoridades locais e ao impacto dos cortes orçamentários do governo federal nos serviços meteorológicos.

