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Número de deslocados por terremoto na Indonésia passa de 40 mil

Balanço de mortos pelo terremoto de magnitude 7,7 que atingiu no sábado(18) a ilha de Flores, no leste da Indonésia, também subiu para 70, após a confirmação de mais duas mortes

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Número de deslocados por terremoto na Indonésia passa de 40 milNúmero de deslocados por terremoto na Indonésia passa de 40 mil - Foto: Juni Kriswanto/AFP

O número de pessoas deslocadas e feridas pelo forte terremoto ocorrido há três dias na Indonésia aumentou consideravelmente, informaram os serviços de emergência nesta terça-feira (18), com ao menos 40.000 pessoas vivendo em abrigos temporários.

O balanço de mortos pelo terremoto de magnitude 7,7 que atingiu no sábado a ilha de Flores, no leste da Indonésia, também subiu para 70, após a confirmação de mais duas mortes.

Mais de 40.000 pessoas estão deslocadas devido ao terremoto, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), um forte aumento em relação às 12.800 registradas na segunda-feira.

Ao menos 1.100 pessoas estão registradas como feridas, mais de dez vezes o número contabilizado um dia antes.

O terremoto danificou cerca de 12.000 casas em várias localidades de Flores, onde um porta-voz da BNPB afirmou que muitos moradores se recusam a voltar para casa devido às centenas de réplicas que continuam atingindo a ilha.

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"O número de pessoas deslocadas não reflete a dimensão dos danos às moradias, mas sim o impacto psicológico que os moradores estão enfrentando", declarou o porta-voz Berton Suar Pelita Panjaitan em uma coletiva de imprensa.

Desde sábado, foram registrados mais de 2.100 tremores secundários, das quais 70 foram fortes o suficiente para serem sentidas pelos moradores, afirmou.

A BNPB informou que mais de 100 toneladas de suprimentos de ajuda foram enviadas desde sábado.

O chefe da Polícia Nacional, Listyo Sigit Prabowo, afirmou que a polícia também distribuiu cerca de 250 toneladas de ajuda, incluindo alimentos, medicamentos, roupas, geradores e outros suprimentos.

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