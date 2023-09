A- A+

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS Número de doadores no País é recorde, mas recusa de familiares ainda é desafio para ministério Atualmente 40,3 mil pessoas estão à espera de um transplante no Brasil

Entre janeiro e agosto, 2,4 mil pessoas doaram órgãos no país — um recorde histórico, segundo o Ministério da Saúde. As doações possibilitaram a realização de 5,9 mil transplantes no período, 9,5% a mais que em 2022. O número poderia ser ainda maior se não houvesse tanta recusa familiar: conforme dados do ministério, quase metade das famílias (43,4%) recusam a doação de órgãos de familiares.

A recusa de parentes de potenciais doadores é um dos principais entraves para ampliar os transplantes de órgãos no Brasil, tendo em vista que o procedimento só pode ser feito com a autorização dos familiares. Hoje, 40,3 mil pessoas estão à espera de um transplante no país.

Os estados do Paraná e Santa Catarina são os com mais doadores, com cerca de 42 pessoas por milhão de habitantes. Rondônia vem em terceiro lugar, com 30 doadores por milhão de habitantes. Na contramão, Bahia tem um dos mais altos índices de recusa familiar: das 484 entrevistas realizadas pelas equipes de saúde, houve recusa em 376.





Na avaliação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o caso do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi importante para mudar a visão dos brasileiros acerca da doação de órgãos e do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Ele recebeu um coração no final de agosto, após ser diagnosticado com um quadro de insuficiência cardíaca grave.

— A população não sabe tudo o que o SUS faz, muitas vezes conhece através de uma controvérsia, de uma polêmica. Tivemos o caso bem sucedido do apresentador Fausto Silva e agradecemos a ele e aos familiares que querem também dar essa palavra e se unirem a nós — declarou Trindade durante cerimônia da campanha nacional de doação de órgãos nesta quinta-feira.

A meta da ministra é tornar o Brasil o principal transplantador do mundo. Hoje o país ocupa o segundo lugar na categoria, atrás apenas dos Estados Unidos.

— O envelhecimento da população do país, com aumento de quadro de doenças crônicas, só reforça a importância das doações — destacou. — Os dados mostram que, apesar de todas as dificuldades, é possível crescer o número de transplantes no país.

A maioria dos doadores de órgãos é composta por vítimas de AVC, homens e pessoas entre 50 e 64 anos. Apenas 13% das doações ocorrem com pacientes acima dos 65 anos e mais de 40% são do tipo sanguíneo O.

Do total de transplantes no ano, 10.575 foram de córnea, 3.930 de rim, 1.972 de medula óssea, 1.574 de fígado, 281 de coração, 58 de pâncreas e rim conjugados, 55 de pulmão, 15 de pâncreas e um multivisceral.

Veja também

E-mails hackeados EUA denunciam 60 mil e-mails do governo hackeados em suposto ataque chinês