A- A+

Tarifa Social Número de famílias com conta de energia zerada em Pernambuco teve aumento de 22,3% A Neoenergia Pernambuco reforça que mais de um milhão de pessoas podem receber o benefício no estado

A Neoenergia Pernambuco informou, nesta quinta-feira (11), que o número de clientes beneficiados por meio da nova Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) cresceu 22,3% em um mês.

De acordo com a empresa, em 461.453 famílias receberam o benefício em agosto. O número de isentos do pagamento no mês de julho era de 377.347.

A nova regra da TSEE está em vigor desde 5 de julho, a partir da da Medida Provisória nº 1.300/2025.

A norma garante gratuidade total para o consumo de até 80 kWh mensais para famílias classificadas como baixa renda e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

O que mudou?

Antes da nova norma, o desconto era escalonado e podia chegar, no máximo, em 65% para quem consumia até 220 kWh.

Agora, quem consome até 80 kWh não paga nada. Uma família que consome 100 kWh, por exemplo, paga apenas pelos 20 kWh excedentes.

A Neoenergia reforça que Pernambuco pode ter um aumento ainda maior de beneficiados. Dos cerca de 2,3 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico, apenas 1,2 milhão estão cadastradas na TSEE.

Mais de um milhão de famílias ainda podem ser incluídas no programa, desde que façam a inscrição na distribuidora.

Como cadastrar

A Neoenergia realiza o cruzamento automático de dados quando o CPF do titular da conta de energia é o mesmo do beneficiário do CadÚnico.

No entanto, quando o titular da conta é outra pessoa, situação comum em imóveis alugados ou cedidos, é necessário que o beneficiário procure os canais de atendimento da empresa para solicitar o cadastro.

O processo é simples e pode ser feito a qualquer momento. Basta informar o código do cliente, apresentar um documento pessoal e comprovar o vínculo com o CadÚnico, por meio do número do NIS ou BPC.

Critérios

É preciso estar inscrito no CadÚnico com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa ou ter renda de até três salários-mínimos e possuir membro da família que dependa de equipamentos elétricos vitais.



Ou ser beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada), com NB ativo.



A atualização do CadÚnico deve ser feita nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) ou, no caso do BPC, nas agências da Previdência Social.

O cadastro junto à Neoenergia pode ser feito pelos canais digitais ou presenciais da distribuidora.



Municípios com maior número de famílias beneficiadas:



Recife: 28.101

Caruaru: 19.912

Jaboatão dos Guararapes: 17.641

Petrolina: 11.826

Olinda: 9.590

Belo Jardim: 8.724

Garanhuns: 8.555



Com informações de assessoria

Veja também