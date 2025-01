A- A+

COLISÃO Número de funcionários na torre de controle aéreo "não era normal" na hora do acidente, diz NYT Segundo um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação, o controlador que estava lidando com helicópteros nas proximidades do aeroporto, também estava instruindo aviões que estavam pousando e partindo de suas pistas

O número de funcionários da torre de controle aéreo do aeroporto Ronald Reagan de Washington "não era normal" no momento do acidente entre um avião de passageiros e um helicóptero militar, noticiou o The New York Times nesta quinta-feira, 30. O acidente entre um jato de passageiros e um helicóptero do Exército matou 67 pessoas.

Segundo um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), acessado pelo jornal, disse que o controlador que estava lidando com helicópteros nas proximidades do aeroporto na noite de quarta-feira, 29, também estava instruindo aviões que estavam pousando e partindo de suas pistas - trabalhos normalmente atribuídos a dois controladores diferentes.

"A configuração da posição não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego", diz o relatório.

Em uma gravação de som de comunicações de controle de tráfego aéreo, um controlador é ouvido perguntando à tripulação do helicóptero do Exército se eles têm o avião "à vista" e, em seguida, dizendo à tripulação para "passar atrás" do jato, que estava completando sua aproximação para pouso. Momentos depois, alguém é ouvido no fundo da gravação exclamando: "Oooh!" presumivelmente no momento do impacto.

No fim da noite desta quinta-feira, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes recuperou duas chamadas caixas-pretas do avião - um gravador de voz da cabine e um gravador de dados de voo - e as levou para análise em laboratório, disse Eric Weiss, porta-voz do conselho de segurança.

O presidente americano Donald Trump prometeu nesta quinta-feira que uma investigação completa seria conduzida, enquanto também se envolvia em ataques políticos a seus antecessores.

Entre as vítimas do voo 5342 estavam vários patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia que participaram do campeonato nacional de patinação artística em Wichita, Kansas, de onde o voo da American Eagle se originou.

Nick Daniels, presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo, escreveu em uma declaração que "seria prematuro especular sobre a causa raiz deste acidente".

"Aguardaremos que o National Transportation Safety Board conclua seu trabalho e usaremos essas informações para ajudar a orientar decisões e mudanças para aprimorar e melhorar a segurança da aviação", continuou ele.

Daniels também ofereceu condolências aos afetados pela "trágica perda de vidas".

FAA enfrenta falta de funcionários

De acordo com a agência Associated Press, a Administração Federal de Aviação dos EUA há muito tempo enfrenta a escassez de controladores de tráfego. Após uma série de quase acidentes amplamente divulgados entre aviões que seguiam ordens de torres de controle, a FAA disse no ano passado que aumentaria o tempo mínimo que os controladores têm entre turnos a partir deste ano

Um acordo entre a agência e a Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo previa 10 horas de folga entre os turnos, 12 horas de folga antes e depois do turno da meia-noite e um limite para atribuições consecutivas de horas extras.

Embora o então administrador da FAA, Mike Whitaker, tenha dito em setembro que a agência havia atingido sua meta de contratar 1 800 controladores até 2024, os executivos das companhias aéreas disseram que esperavam que o problema persistisse.

