O número de idosos centenários em Pernambuco quase dobrou em um intervalo de 22 anos, entre os Censos de 2000 e 2022. Em 2000, eram 1.121 moradores do Estado com 100 anos ou mais. No recorte do ano passado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (27), esse total saltou para 2.141, um aumento percentual de quase 91%.

Na comparação com o penúltimo Censo, de 2010, o número aumentou 34%. Naquele ano, eram 1.599 centenários em Pernambuco.

As mulheres eram maioria no Censo 2000 e o cenário se manteve nos dois levantamentos seguintes:

- Censo 2022: 1.552 mulheres (72,5%) e 589 homens (27,5%);

- Censo 2010: 1.212 mulheres (76,0%) e 387 homens (24,0%);

- Censo 2000: 653 mulheres (58,2%) e 468 homens (41,8%).

Os idosos centenários representam 0,03% da população pernambucana, estimada em 9.058.931 pelo Censo 2022. Esse total era tido como menor de 0,01% nos dois levantamentos anteriores.

Recorte da população de Pernambuco por idade (Foto: Reprodução/IBGE)

Em todo o Brasil, o número de idosos centenários saltou de 22,7 mil em 2010 para 37,8 mil em 2022. O crescimento é de 67% em pouco mais de uma década. Ou seja, a população centenária de Pernambuco representa 5,66% no cenário nacional.

O Recife é a 6ª cidade do Brasil e 3ª do Nordeste com o maior número absoluto de centenários, com 338 habitantes.

À frente da capital pernambucana estão São Paulo (1.761), Rio de Janeiro (1.390), Belo Horizonte (652), Salvador (516) e Fortaleza (434). Completam o top-10 Porto Alegre (325), Belém (307), Brasília (300) e São Luís (264).

Os números confirmam o envelhecimento da população pernambucana e da brasileira na totalidade. O IBGE também divulgou que o total de idosos com 65 anos ou mais do que dobrou nas últimas quatro décadas no Estado e agora representa 10,2%.

“O estreitamento da base da pirâmide e o alargamento do seu topo são fluxos que caracterizam uma população em envelhecimento e resultam da relação entre o processo de redução da fecundidade e mortalidade e variação do saldo migratório da população, ao longo dos anos”, informou o IBGE.

Nordeste

Em todo o Nordeste, a população de idosos centenários chegou a 16.317 pessoas, segundo o Censo — equivalente a 43,2% desse grupo no Brasil.

Confira os dados por estados da região:

Bahia: 3.803 mulheres e 1.533 homens = 5.366 pessoas;

Maranhão: 1.605 mulheres e 1.908 homens = 3.513 pessoas;

Pernambuco: 1.552 mulheres e 589 homens = 2.141 pessoas;

Ceará: 1.368 mulheres e 631 homens = 1.999 pessoas;

Paraíba: 923 mulheres e 407 homens = 1.330 pessoas;

Rio Grande do Norte: 679 mulheres e 297 homens = 976 pessoas;

Alagoas: 560 mulheres e 260 homens = 820 pessoas;

Piauí: 486 mulheres e 228 homens = 714 pessoas;

Sergipe: 365 mulheres e 166 homens = 531 pessoas.

