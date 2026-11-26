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Educação Número de jovens de 18 a 24 anos na graduação bate recorde no país Mulheres são maioria em cursos de educação e saúde

Em 2025, o Brasil registrou o recorde de ter 29% dos jovens de 18 a 24 anos frequentando cursos da educação superior ou que já concluíram a graduação. Dentre esses, um em cada quatro jovens está matriculado em algum curso.

Os dados são do Censo da Educação Superior 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (26). Nesta edição, a coleta das informações tem como referência a data de 31 de dezembro de 2025.

O levantamento mostra que nos cursos presenciais entram estudantes mais jovens: 75% dos ingressantes tinham até 26 anos de idade. Já nos formatos a distância e semipresenciais essa mesma proporção de estudantes que iniciavam uma graduação eram mais velhos, tinham até 38 anos e 40 anos, respectivamente.

Sobre os concluintes, metade (50%) tinha até 25 anos. Já nos formatos semipresencial e a distância, essa mesma proporção de concluintes possuía até 30 e até 33 anos, respectivamente.

O ministro da Educação (MEC), Leandro Barchini, classifica as duas últimas décadas como de ouro para a educação brasileira.

Meta batida

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNad-Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país alcançou, em 2025, a Meta 8 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2025, que define diretrizes para orientar a educação no Brasil em uma década.

A meta estipulada para o último PNE era que 27,1% da população de 18 a 29 anos tivessem escolaridade média de, no mínimo, 12 anos de estudo em 2024. A meta para o próximo PNE (2026–2036) é chegar a 40% deste público com acesso ao ensino superior.

Transição do ensino médio

O levantamento registra que caiu para 17,9% o número de jovens nesta mesma faixa etária que não estuda e não concluiu o ensino médio.

O MEC credita este percentual ao aumento do valor médio por estudante investido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e também à inscrição automática de concluintes do ensino médio público no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal forma de entrada na educação superior.

Em 2025, houve 2,31 milhões de concluintes no ensino médio (regular e da Educação de Jovens e Adultos - EJA) e foi mantida a tendência de crescimento, do número de participantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), após reversão da queda no número de inscritos observada até 2021.

No entanto, o desafio é fazer com que mais jovens entrem nas universidades, visto que 46,3% deles já concluíram o ensino médio, mas ainda não frequentam o ensino superior.

Bachini reconhece que há diversos desafios a serem enfrentados, entre eles o de mostrar a importância que o ensino superior tem na vida dos jovens.

"Há uma crescente disputa por atenção dos jovens, em especial pelas atrações que parecem ser fáceis, como a vinda das redes sociais, quando pessoas querem virar influencers e, muitas vezes ,fazem apostas que não têm o retorno devido."

Gênero no ensino superior

Entre os ingressantes do formato presencial, predominaram as estudantes do sexo feminino (58,6%).

O levantamento mostra também que as mulheres são maioria absoluta nas áreas de educação (78%), saúde e bem-estar (74%) e nas licenciaturas (75,3)%

Enquanto os homens predominam em cursos de computação e tecnologias da informação e comunicação (TIC), com 80% das matrículas; e em engenharia, produção e construção, com 67% dos alunos.

O ministro do MEC explica que as causas são estruturais e estão sendo enfrentadas, como a expansão do ensino integral na educação básica, para que as estudantes do ensino superior possam deixam seus filhos enquanto estudam. Além da implantação de cuidotecas (espaços públicos, gratuitos e acessíveis de acolhimento infantil) dentro de campi de universidades e institutos federais.

O sexo masculino foi o mais frequente nas instituições públicas (54,9%), enquanto nas instituições privadas foi o feminino (51%).

Reserva de vagas

O Censo Superior detalha que mais de 180,6 mil ingressantes na educação superior ocuparam vagas destinadas a reservas previstas na legislação brasileira, como para pessoas pretas, pardas, indígenas (PPI) e quilombolas.

O total geral de matrículas em vagas reservadas, em 2025, foi de 664,3 mil, entre elas, 301.826 foram ocupadas por estudantes PPI e 7.335, são pessoas quilombolas.

Entre os estudantes que se formaram no passado, 35.554 são pretos, pardos e indígenas e há também 393 quilombolas concluintes.

O MEC credita este aumento à expansão e interiorização da rede pública do ensino superior, sobretudo com a rede de institutos federais (IFs) e centros federais de educação tecnológica (Cefets), somada à revisão da política de cotas raciais para o ensino superior e técnico, por meio da Lei 14.723, em 2023, mais de dez anos depois da vigência da Lei de Cotas (12.711/2012).

O ministro destacou que a atualização da lei passou a contemplar expressamente estudantes quilombolas nas políticas de cotas e ações afirmativas e manteve o mínimo de 50% das vagas destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública.

Concluintes da graduação

Em 2025, o Brasil registrou mais de 1,3 milhão de concluintes de cursos de graduação.

Na análise da modalidade de ensino, o número de concluintes de cursos presenciais teve uma queda de 2%, em relação a 2024. Enquanto que na oferta de cursos de Educação a Distância (EaD), houve crescimento de 3,8%, no mesmo período.

Em decorrência do novo Marco Regulatório, o formato de oferta semipresencial passou a ser contabilizado no passado com 19 concluintes.

Mantendo a tendência de alta, o número de concluintes da educação a distância apresentou crescimento — com exceção de 2022. Este formato aumentou a participação no total de formandos de 19,7% em 2016 para 46,8% em 2025 (enquanto o ensino presencial responde por 53,2%).

Sob o aspecto do tipo administrativo da IES, do total (1,3 milhão de concluintes), 80% (1,1 milhão) se formaram em uma instituição de ensino superior privada e os demais, 269 mil (20%), em pública.

Apesar da diferença, o censo mostra que, entre 2024 e 2025, o número de concluintes na categoria privada apresentou uma queda de 0,4%, enquanto na pública houve um acréscimo de 4,9%.

Quando considerada a década, de 2015 a 2025, a variação percentual do número de concluintes na rede de ensino privada cresceu 17,9%, sendo que na pública essa alta foi de 12,1%, no mesmo período.

Censo Superior

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, analisa as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

O levantamento utiliza as informações do cadastro do Sistema e-MEC, em que são mantidos os registros de todas as instituições, seus cursos e locais de oferta.

Todas as edições da pesquisa estatística estão disponíveis também no Painel Estatístico do Censo da Educação Superior

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