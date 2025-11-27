Qui, 27 de Novembro

MUNDO

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 19

Pelo menos 24 pessoas são consideradas desaparecidas

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 19 - Foto: Rezan Soleh / AFP

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia turística de Sumatra subiu para 19, informaram nesta quinta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

Chuvas intensas afetaram o norte da ilha nos últimos dias e inundaram vários distritos da província.

"No total, em todas as áreas afetadas, 19 pessoas morreram", disse à AFP Emy Freezer, funcionário da agência nacional de busca e resgate.

Ele acrescentou que pelo menos 24 pessoas são consideradas desaparecidas em seis localidades.

O acesso por estrada às áreas afetadas está bloqueado, assim como os serviços de telecomunicações e energia elétrica.

As fortes chuvas dos últimos dias na província vizinha de Aceh também provocaram inundações e deslizamentos de terra.

