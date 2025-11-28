Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

Pelo menos 65 pessoas seguem desaparecidas, afirmam autoridades

Reportar Erro
Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84 - Foto: Chaideer Mahyuddin / AFP

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra subiu para 84, informaram nesta sexta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

A Indonésia, ao lado das vizinhas Malásia e Tailândia, foi afetada por chuvas intensas que causaram dezenas de mortes em todo o sul da Ásia nos últimos dias.

Leia também

• Pior incêndio em décadas deixa 128 mortos em Hong Kong

• Inundações no sul da Tailândia deixam 13 mortos

• Ataques paquistaneses no Afeganistão deixam 10 mortos, afirma governo talibã

"O número de vítimas fatais é de 62, com 95 feridos. Ainda estamos procurando pelo menos 65 pessoas", afirmou à AFP o porta-voz da polícia da província de Sumatra do Norte, Ferry Walintukan.

Na região vizinha de Sumatra Ocidental, pelo menos 22 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas, segundo a agência local de gestão de desastres.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter