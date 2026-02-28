Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS

Número de mortes sobe para 66 em Minas Gerais

Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros

Reportar Erro
Tragédia provocada pelas chuvas intensas em Juiz de Fora, Minas GeraisTragédia provocada pelas chuvas intensas em Juiz de Fora, Minas Gerais - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de mortes nas enchentes em Minas Gerais subiu para 66, das quais 60 em Juiz de Fora e seis em Ubá, informou neste sábado (28) o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Três pessoas ainda seguem desaparecidas, sendo duas em Ubá e uma em Juiz de Fora, o menino Pietro, de 9 anos de idade.

Até a manhã deste sábado, havia 65 pessoas mortas, mas os Bombeiros encontraram o corpo de um homem não identificado em Juiz de Fora, no Bairro Linhares.

Leia também

• Perdas materiais serão recuperadas, diz Lula em visita a Minas Gerais

• Pacheco costura aliança com o PSDB em almoço com Aécio

• Minas Gerais tem o período de chuvas mais letal dos últimos 20 anos

As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terras e os bombeiros trabalham para buscar sobreviventes e para retirar os corpos em meio aos escombros.

Em Juiz de Fora, segundo a prefeitura, mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas e foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil desde segunda-feira (24). Em Ubá, são pelo menos 421 desabrigados e desalojados.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, disse, na sexta-feira (27), que uma em cada quatro pessoas da cidade mora em área de risco e que é preciso fazer intervenções por todo o município para evitar novas tragédias.  

Também na sexta-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.

Em Minas Gerais, os municípios de Ubá e Matias Barbosa, afetados pelas fortes chuvas desta semana, estão entre os contemplados. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter