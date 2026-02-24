Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais

Inmet prevê mais chuvas na região para esta quarta-feira (25)

Reportar Erro
Bombeiros trabalhando em um prédio destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, Minas GeraisBombeiros trabalhando em um prédio destruído pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, Minas Gerais - Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação / AFP

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira (24) que o número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos causados pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá, em Minas Gerais, subiu para 30. 

Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida. 

Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios. 

Leia também

• MP recorre de absolvição de homem por estupro de menor em Minas

• Equipes federais reforçam atendimento a afetados por chuva em MG

• Fortes chuvas deixam ao menos 20 mortos em Minas Gerais

Previsão meteorológica
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (25), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.

Diante do solo já encharcado, a recomendação do instituto é atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter