Tragédia
Número de mortos durante tentativa de chegar a Ceuta sobe para 75
Balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar
Um grupo de migrantes se aproxima do posto de fronteira para retornar ao Marrocos, escoltados por soldados da infantaria espanhola, no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, em 2 de agosto de 2026 - Foto: Henry Nicholls/AFP
O número de migrantes mortos quando tentavam chegar a Ceuta na semana passada aumentou para 75, informou à AFP a Delegação do Governo do enclave espanhol nesta terça-feira (4).
O balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar.
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Quase 72 mil migrantes entraram na semana passada no território espanhol do norte da África, a grande maioria a nadado ou a pé, em uma crise migratória iniciada. Segundo as autoridades espanholas, 70 mil já regressaram a Marrocos.