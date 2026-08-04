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Tragédia Número de mortos durante tentativa de chegar a Ceuta sobe para 75 Balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar

O número de migrantes mortos quando tentavam chegar a Ceuta na semana passada aumentou para 75, informou à AFP a Delegação do Governo do enclave espanhol nesta terça-feira (4).

O balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar.

Quase 72 mil migrantes entraram na semana passada no território espanhol do norte da África, a grande maioria a nadado ou a pé, em uma crise migratória iniciada. Segundo as autoridades espanholas, 70 mil já regressaram a Marrocos.

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