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TRAGÉDIA NO NEPAL

Número de mortos em avalanche no Nepal passa de 360; mais de 1,3 mil estão desaparecidos

No lado chinês, são três mortos

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Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 - Foto: Prabin Ranabhat/AFP

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A avalanche devastadora de quarta-feira no norte do Nepal, perto do Tibete chinês, matou pelo menos 359 pessoas, segundo um balanço atualizado pela polícia nepalesa.

A imprensa estatal da China informou três mortes em seu território, o que eleva o total provisório a pelo menos 362 mortos e mais de 1.300 desaparecidos.

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