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Tragédia Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 538 Autoridades chinesas relataram, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete

A grande avalanche de quarta-feira no norte do Nepal, na fronteira com a China, deixou pelo menos 538 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28) a autoridade nepalesa de gestão de situações de emergência, ao divulgar uma atualização do balanço.

As autoridades chinesas relataram, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete. O balanço provisório total do desastre é de 543 mortos e mais de 1.400 desaparecidos.

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