Tragédia
Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 538
Autoridades chinesas relataram, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete
Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 - Foto: Prabin Ranabhat/AFP
A grande avalanche de quarta-feira no norte do Nepal, na fronteira com a China, deixou pelo menos 538 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28) a autoridade nepalesa de gestão de situações de emergência, ao divulgar uma atualização do balanço.
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As autoridades chinesas relataram, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete. O balanço provisório total do desastre é de 543 mortos e mais de 1.400 desaparecidos.