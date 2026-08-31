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Tragédia

Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 939

Imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe

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Em 31 de agosto de 2026, agentes de segurança transportam partes de corpos de vítimas não identificadas das enchentes em uma maca, em um local de vala comum em Devghat, no distrito de Chitwan, NepalEm 31 de agosto de 2026, agentes de segurança transportam partes de corpos de vítimas não identificadas das enchentes em uma maca, em um local de vala comum em Devghat, no distrito de Chitwan, Nepal - Foto: Prakash Mathema/AFP

A avalanche da semana passada no Nepal, perto da fronteira com a China, deixou ao menos 939 mortos, informou nesta segunda-feira (31) a autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências, que revisou para baixo o número de desaparecidos, a 3.925.

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Por sua vez, a imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe, o que eleva o balanço total para 955 mortos e 4.471 desaparecidos.

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