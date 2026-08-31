Tragédia
Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 939
Imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe
Em 31 de agosto de 2026, agentes de segurança transportam partes de corpos de vítimas não identificadas das enchentes em uma maca, em um local de vala comum em Devghat, no distrito de Chitwan, Nepal - Foto: Prakash Mathema/AFP
A avalanche da semana passada no Nepal, perto da fronteira com a China, deixou ao menos 939 mortos, informou nesta segunda-feira (31) a autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências, que revisou para baixo o número de desaparecidos, a 3.925.
Leia também
• Número de vítimas aumenta no Nepal e premiê cita desastre 'inimaginável'
• Nepal alerta para possíveis novas inundações enquanto comunidades lutam contra a devastação
• Nepal alerta para ameaça da mudança climática após tragédia
Por sua vez, a imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe, o que eleva o balanço total para 955 mortos e 4.471 desaparecidos.