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Tragédia Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 939 Imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe

A avalanche da semana passada no Nepal, perto da fronteira com a China, deixou ao menos 939 mortos, informou nesta segunda-feira (31) a autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências, que revisou para baixo o número de desaparecidos, a 3.925.

Por sua vez, a imprensa estatal chinesa confirmou a morte de 16 pessoas na região autônoma do Tibete e 546 desaparecidos após a catástrofe, o que eleva o balanço total para 955 mortos e 4.471 desaparecidos.

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