Tragédia Número de mortos em desabamento de asilo em BH sobe para 12 O desabamento ocorreu na madrugada de quinta-feira (5) no prédio de quatro andares

Doze pessoas morreram no desabamento de um asilo em Belo Horizonte, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (6) pelos bombeiros após a conclusão das operações de busca e resgate.

O desabamento ocorreu na madrugada de quinta-feira (5) no prédio de quatro andares, que, além do asilo, também abrigava apartamentos e uma clínica estética.

Das 29 pessoas que estavam no local, nove conseguiram sair sozinhas com a ajuda de vizinhos, e outras oito foram resgatadas com vida pelos bombeiros e levadas para hospitais.

Entre os sobreviventes estava uma criança de dois anos, que foi retirada dos escombros consciente e em condição estável.

As causas do desabamento estão sendo investigadas, embora as primeiras apurações indiquem que o prédio possuía todas as licenças necessárias.

Mais de 40 bombeiros, com o apoio de cães treinados, participaram das buscas, incluindo equipes de Juiz de Fora, onde deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais deixaram 65 mortos na semana passada.

