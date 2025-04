A- A+

acidente Número de mortos em desabamento de casa noturna na Rep. Dominicana sobe para 27 mortos O teto caiu durante uma apresentação do cantor de merengue Rubby Pérez, cujo paradeiro é desconhecido

Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas nesta terça-feira (8), quando o teto de uma famosa casa noturna desabou na República Dominicana, onde serviços de emergência buscavam sobreviventes.

Socorristas vasculhavam os escombros da boate Jet Set em Santo Domingo. O teto caiu durante uma apresentação do cantor de merengue Rubby Pérez, cujo paradeiro é desconhecido.

"Foi totalmente instantâneo", disse seu empresário, Enrique Paulino, que sobreviveu. "Achei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça".

"Um dos nossos saxofonistas morreu. Tentamos chegar ao local onde Rubby estava, mas os destroços eram grandes demais", disse.

Dezenas de pessoas se reuniram no local e em frente aos hospitais, em busca de notícias de parentes que estavam na festa.

"Oh meu irmãozinho!" disse Ana Lorenzo, 39 anos. Seu irmão, Paulino Lorenzo, está entre os mortos. "Está confirmado agora. Eles me ligaram esta manhã por volta das 9h... Meu Deus, que golpe!".

"Estamos desesperados!", disse ao canal SIN Regina del Rosa, cuja irmã estava no local. "Não nos dão notícias, não nos dizem nada".

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o número de mortos para 27.

Esses são "dados preliminares", disse à imprensa.

Há "134 transferências, o que equivale a 150 ou 160 pacientes que foram levados para diferentes centros". "Muitos saíram por conta própria antes que a estrutura desabasse", acrescentou.



"Profundamente afetados"

Mais de 370 socorristas com dezenas de ambulâncias trabalham nas buscas. As autoridades criaram bancos de sangue para receber doações.

"Nos concentramos nas pessoas que conseguimos resgatar com vida porque foram ouvidas implorando por ajuda", disse Méndez mais cedo.

Entre os mortos está a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

"Morreu na Plaza de Salud", hospital público da capital, disse o presidente Luis Abinader, que foi até a área do desastre.

"O principal objetivo é salvar vidas (...) Estamos profundamente afetados", acrescentou o presidente.

"Não me deixam passar"

O colapso ocorreu durante a apresentação do famoso cantor de merengue de 69 anos.

Sua filha, Zulinka Pérez, conseguiu sair dos escombros. "Não sei se o colocaram na ambulância, porque não me deixaram passar", disse ela ao canal CDN.

Não há um número oficial do total de pessoas na casa noturna, que tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 em pé.

A boate, fundada há 50 anos, apresentava o "Lunes Jet Set", um evento de música ao vivo com bandas locais e internacionais.

Méndez disse que não sabia do paradeiro do cantor. "Como temos várias pessoas em hospitais, não podemos dizer se está lá ou aqui", disse. "Continuamos trabalhando para encontrar todos."

A República Dominicana reorientou com sucesso sua economia para o turismo, com mais de 11 milhões de visitantes em 2024, segundo o Ministério do Turismo.

Os visitantes são atraídos pelas praias, música, vida noturna e arquitetura colonial de sua capital, Santo Domingo. O setor gera cerca de 15% do PIB.

