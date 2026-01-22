Qui, 22 de Janeiro

balanço

Número de mortos em desastre ferroviário no sul da Espanha sobe para 45

Possíveis dois últimos corpos foram encontrados em um dos vagões

Número de mortos em desastre ferroviário no sul da Espanha sobe para 45Número de mortos em desastre ferroviário no sul da Espanha sobe para 45 - Foto: Cristina Quicler / AFP

Mais dois corpos foram encontrados entre os destroços dos trens que colidiram no domingo no sul da Espanha, elevando o número de mortos para 45, informou um porta-voz dos serviços de emergência.

"Eles foram encontrados em um dos vagões", confirmou o porta-voz à AFP, acrescentando que esses podem ser os dois últimos corpos ainda desaparecidos, já que o número de denúncias de pessoas desaparecidas registradas por familiares chegou exatamente a 45.

