balanço

Número de mortos em deslizamento de terra na Indonésia sobe para 38

O número de desaparecidos foi reduzido para 27, frente aos 32 mencionados anteriormente

Número de mortos em deslizamento de terra na Indonésia sobe para 34 - Foto: Aditya Aji / AFP

O número de mortes provocadas por um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 38, com dezenas de pessoas desaparecidas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (28).

Chuvas intensas provocaram o deslizamento que atingiu no sábado a localidade de Pasirlangu. Mais de 50 casas foram atingidas, segundo as autoridades locais.

Nesta quarta-feira, 38 vítimas haviam sido identificadas, declarou Ade Dian Permana, chefe da agência de busca e resgate de Bandung, em comunicado. Um balanço anterior, divulgado na noite de terça-feira, mencionava 34 mortos.

O número de desaparecidos foi reduzido para 27, frente aos 32 mencionados anteriormente.

As equipes de resgate trabalham com cautela, escavando por vezes à mão, por receio de um novo deslizamento devido à instabilidade do solo e às chuvas.

Desastres como este são comuns no arquipélago indonésio durante a estação chuvosa, que geralmente se estende de outubro a março.

