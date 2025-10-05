A- A+

tragédia Número de mortos em escola que desabou na Indonésia sobe a 37 Primeiros indícios apontam deficiências na construção do edifício como causa do desabamento

O balanço de mortos pelo colapso de uma escola na ilha de Java, na Indonésia, subiu para 37 neste domingo (5), quando os socorristas recuperaram outros corpos soterrados sob os escombros, informou a Agência Nacional de Busca e Resgate.

"Na manhã deste domingo, o número de vítimas recuperadas era de 141 pessoas. Destas, 104 estavam vivas e 37 estavam mortas", indicou em nota o diretor de operações Yudhi Bramantyo.

Ele acrescentou que 26 pessoas continuam desaparecidas após o colapso da escola islâmica na segunda-feira quando as pessoas se reuniam para as orações vespertinas.

Nanang Sigit, chefe local da agência, confirmou o saldo de 37 mortos.

Investigadores tentam determinar a causa do desabamento, embora os primeiros indícios apontem para deficiências na construção do edifício de vários andares.

