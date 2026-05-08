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Tragédia

Número de mortos em explosão em fábrica de fogos de artifício na China sobe para 37

Tragédia também deixou 51 feridos, cinco deles em estado grave, segundo a emissora estatal. "As operações de busca e resgate estão praticamente concluídas", informou a CCTV

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Bombeiros lançam água no local da explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, na madrugada de 5 de maio de 2026Bombeiros lançam água no local da explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Liuyang, na província de Hunan, no centro da China, na madrugada de 5 de maio de 2026 - Foto: SNC / AFP

Uma grande explosão registrada no início da semana em uma fábrica de fogos de artifício na China deixou 37 mortos e um desaparecido, segundo um balanço atualizado anunciado nesta sexta-feira (8) pela televisão estatal CCTV.

O balanço oficial registou anteriormente 26 mortos na explosão, que aconteceu na tarde de segunda-feira na fábrica Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, em Liuyang, na província de Hunan.

A cidade é um dos principais centros de produção de fogos de artifício da China e do mundo.

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A tragédia também deixou 51 feridos, cinco deles em estado grave, segundo a emissora estatal. "As operações de busca e resgate estão praticamente concluídas", informou a CCTV.

Os diretores da empresa foram detidos.

Liuyang produz quase 60% dos fogos de artifício vendidos na China e 70% dos que são exportados.

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