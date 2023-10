Número de mortos em Gaza pelos bombardeios israelenses chega a 3.000

Cerca de 3.000 pessoas morreram nos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, conforme balanço atualizado divulgado nesta terça-feira (17) pelo Ministério da Saúde do movimento islamita Hamas, que governa esse território palestino.

Deflagrados em reação ao ataque do Hamas em 7 de outubro, a ofensiva israelense também deixou "mais de 12.500 feridos", acrescentou a mesma fonte.