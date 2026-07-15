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Tragédia

Número de mortos em incêndio de bar em Bangcoc sobe para 32

Incêndio deixou mais de 70 feridos, incluindo 15 que permaneceram internados em estado grave

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Um parente (à direita) chora ao lado de um caixão com os restos mortais de uma vítima do incêndio em um bar, dentro de um carro funerário no Hospital Geral da Polícia em Bangkok, em 14 de julho de 2026Um parente (à direita) chora ao lado de um caixão com os restos mortais de uma vítima do incêndio em um bar, dentro de um carro funerário no Hospital Geral da Polícia em Bangkok, em 14 de julho de 2026 - Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP

O número de mortes provocadas por um incêndio que devastou um bar no domingo em Bangcoc subiu para 32, informaram as autoridades nesta quarta-feira (15).

Dezenas de pessoas ficaram presas entre as chamas e a fumaça durante um show no Rong Beer Na Lat Phrao, na região norte da capital tailandesa.

O balanço inicial era de 27 mortos, mas vários feridos faleceram desde então e o número chegou a 32, segundo a administração do distrito de Chatuchak.

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O incêndio deixou mais de 70 feridos, incluindo 15 que permaneceram internados em estado grave.

O pesquisador está tentando determinar a causa do incidente e se concentrar na acessibilidade das saídas de emergência, já que muitos corpos foram encontrados no fundo do bar, perto dos banheiros.

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