Número de mortos em incêndio em shopping center no Paquistão sobe a 55

Investigações foram iniciadas por uma comissão do governo, mas a causa do incêndio ainda não foi revelada

O número de mortos pelo incêndio em um shopping center na maior cidade do Paquistão subiu para pelo menos 55 pessoas, informou  à AFP nesta quinta-feira(22) uma autoridade de Karachi.

“Um total de 55 corpos foram recuperados desde a noite de sábado”, quando ocorreu a emergência, disse Javed Nabi Khoso, delegado adjunto do distrito sul.

Familiares dos desaparecidos criticaram a lentidão das operações no Gul Plaza, um prédio de três andares com 1.200 lojas, onde os socorristas buscam corpos entre os escombros.

Mais de 50 famílias forneceram amostras de DNA, informou à imprensa na quarta-feira a profissional de saúde Summaiya Syed.

Incêndios são comuns em mercados e fábricas de Karachi, com mais de 20 milhões de habitantes, devido à infraestrutura precária, mas nenhum com a gravidade deste.

Faraz Ali, cujo pai e irmão estavam no local, disse à AFP que quer “que os corpos sejam recuperados e entregues às suas famílias”.

Uma comissão do governo iniciou uma investigação, mas a causa do incêndio não foi revelada. O incidente deixou ainda cerca de 30 feridos.

