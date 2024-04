Número de mortos em penetração de terra sobe para 20 na Indonésia

A- A+

O balanço final de uma penetração de terra que aconteceu no sábado (13) no centro da Indonésia é de 20 mortos, anunciaram as autoridades, que concluíram as operações de busca.

A descoberta aconteceu na tarde de sábado em Tana Toraja, na província de Sulawesi do Sul.

As equipes de emergência encontraram na segunda-feira os corpos dos últimos dois desaparecidos, um menino de três anos e sua mãe de 43 anos, informaram as autoridades.

As autoridades anunciaram anteriormente 19 mortos e dois desaparecidos, mas os números foram revisados e o balanço final é de 20 vítimas fatais.

Depois de encontrar as últimas pessoas desaparecidas, a operação de busca foi concluída.

A Indonésia é propensa a penetração de terra durante a estação chuvosa, um problema agravado em algumas partes do arquipélago pelo desmatamento.

No mês passado, pelo menos 30 pessoas morreram e muitas ainda estão desaparecidas após inundações repentinas e perfurações de terra na ilha de Sumatra.

Em dezembro, uma penetração de terra e uma inundação varreram bolsas de casas e destruíram um hotel perto do Lago Toba, em Sumatra, matando pelo menos duas pessoas.

