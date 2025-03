A- A+

reféns Número de mortos em sequestro de trem no Paquistão sobe para 31 Cinco soldados morreram nos confrontos com os autores do ataque

Pelo menos 31 pessoas, entre elas 23 militares, morreram durante os dois dias do sequestro de um trem no sudoeste do Paquistão por parte de separatistas balúchis, anunciou nesta sexta-feira (14) o porta-voz do exército.

Dezoito soldados e paramilitares, três funcionários ferroviários e cinco civis foram mortos após serem capturados no Jaffar Express, que ficou imobilizado pela explosão de uma bomba colocada pelo Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) nesta província fronteiriça com o Irã e o Afeganistão, explicou o general Ahmed Sharif Chaudhry.

Além disso, cinco soldados morreram nos confrontos com os autores do ataque, que se prolongaram por mais de 30 horas, acrescentou.



As autoridades haviam anunciado na noite de quarta-feira que mataram os "33 terroristas" que participaram no ataque.

Também informaram que mais de 340 passageiros foram libertados. A empresa ferroviária indicou anteriormente que no trem, que viajava de Quetta, a capital do Baluchistão, para Peshawar (norte), havia mais de 450 pessoas a bordo.

O ataque, de uma magnitude sem precedentes, manteve em suspense o quinto país mais populoso do mundo durante dois dias e alimentou temores de uma escalada da violência separatista, quando o Paquistão já sofre frequentes ataques por parte de grupos islamistas.

