O número de mortos pelas chuvas recordes registradas no fim de semana no sudeste do Brasil subiu para 48 — informaram as autoridades nesta quarta-feira (22), quarto dia de buscas por dezenas de desaparecidos.

"Neste momento, são 48 vítimas, e a gente trabalha com número de 38 desaparecidos (...), esse número de desaparecidos pode flutuar", disse o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde ocorreram os deslizamentos e enchentes.

O saldo anterior era de 46 mortos.

"Vamos continuar as buscas. A gente está procurando identificar áreas onde têm desaparecidos", acrescentou o governador.

Mais de 680 milímetros de chuva caíram em 24 horas em São Sebastião, um popular destino de praia entre a praia e a serra, localizado cerca de 200 km ao norte da cidade de São Paulo. É o maior acumulado em um dia na história do país, segundo o governo estadual.

Com a ajuda de escavadeiras, motosserras e pás, as buscas continuaram nas encostas do bairro Vila Sahy, o mais atingido pela tragédia, mas as esperanças de encontrar sobreviventes diminuíram desde terça-feira (21).

Um morador, que se identificou como Márcio, assistiu à retirada dos corpos de seus pais, cuja casa onde viveram por 30 anos foi arrastada pela lama.

"Estavam sempre juntos e assim foram encontrados", disse à AFP, antes de cair aos prantos sobre o ombro de um amigo.

Cerca de 2.500 pessoas foram deslocadas de suas casas, segundo as autoridades.

Algumas famílias que vivem em áreas de risco relutam em deixar suas casas por medo de que seus pertences sejam roubados, informou o governo, que anunciou reforço da segurança para evitar saques.

Os deslizamentos de terra bloquearam estradas e deixaram bairros inteiros isolados. Enquanto os bombeiros conseguiam desobstruir as vias, o governo de São Paulo pediu aos turistas que viajaram para o carnaval que deixassem a região, aproveitando os períodos do dia com bom tempo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou a área do desastre na segunda-feira (20) e alertou sobre o perigo do urbanismo improvisado.

No Brasil, 9,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de deslizamentos, ou de inundações, segundo dados oficiais.

Novas chuvas são esperadas ao longo da semana na região, embora menos intensas, entre 20 e 50 mm por dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Este alerta também se aplica à cidade do Rio de Janeiro.

