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Tragédia Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para 55 Na quarta-feira (10), o presidente Ferdinand Marcos visitou as áreas afetadas de General Santos, a maior cidade da região atingida, incluindo uma escola e um centro de distribuição de ajuda

Equipes de emergência filipinas trabalham para liberar as estradas, entre a chuva e os tremores secundários, para localizar as pessoas desaparecidas após o forte terremoto do início da semana, no sul do arquipélago, que deixou 55 mortos.

O terremoto de 7,8 graus de magnitude, que aconteceu na segunda-feira na ilha de Mindanao, provocou o desabamento de prédios e deslizamentos de terra em grande parte da região.

O balanço oficial atualizado registra 55 mortos, após os 46 anunciados na quarta-feira. Trinta e uma pessoas continuam desaparecidas, segundo as autoridades locais.

René Punzalan, coordenador de emergências na província de Sarangani, gravemente afetada, declarou à AFP que muitas estradas foram liberadas, mas que as autoridades ainda precisam utilizar helicópteros para levar alimentos e água aos moradores isolados que continuam sem energia elétrica.

"Os tremores secundários continuam nos atrasando e, além disso, choveu esta noite, por isso precisamos interromper as operações durante um tempo", afirmou.

Na quarta-feira, o presidente Ferdinand Marcos visitou as áreas afetadas de General Santos, a maior cidade da região atingida, incluindo uma escola e um centro de distribuição de ajuda.

Ele afirmou que o governo destinará 100 milhões de pesos filipinos (1,6 milhão de dólares, 8,15 milhões de reais) para a reconstrução da sede do governo municipal.

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