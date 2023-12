Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para três

A- A+

Pelo menos três pessoas morreram no terremoto que abalou o sul das Filipinas neste fim de semana e provocou vários tremores secundários, disseram as autoridades nesta segunda-feira (4).

Outras oito pessoas ficaram feridas após o terremoto de magnitude 7,6 que ocorreu no sábado (2) na costa da ilha de Mindanao. Na mesma área, vários tremores secundários com magnitudes superiores a 6,0 foram registados no domingo.

Um deles foi um terremoto de magnitude 6,9 na madrugada de segunda-feira, a uma profundidade de 30 quilômetros, em um ponto 72 quilômetros a nordeste do município de Hinatuan, na província de Surigao del Sur, disse o Serviço Geológico dos EUA.

"Ainda estamos aterrorizados porque há muitas réplicas", disse Alex Arana, chefe da agência de desastres da província, à rádio DZBB.

Na noite de domingo, mais de 30 mil famílias permaneciam em abrigos em Surigao del Sur, disse Arana.

O terremoto inicial de sábado desencadeou alertas de tsunami que foram posteriormente cancelados em toda a região do Pacífico e levou os moradores da costa leste de Mindanao a fugir dos edifícios.

Em Surigao del Sur, duas pessoas morreram, disse Arana, uma devido à queda de destroços e a outra devido ao desabamento de um muro.

Uma mulher grávida também morreu na cidade de Tagum, província de Davao del Norte, informou a agência de desastres.

