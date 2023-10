A- A+

Tremor de terra Número de mortos em terremoto no Afeganistão passa de 2,4 mil Tremor de magnitude 6,3 atingiu regiões no último sábado (7)

O número de mortos em terremoto de magnitude 6,3 que assolou o Afeganistão subiu para mais de 2,4 mil ainda no último domingo (8), de acordo com informações de autoridades do Talibã. O tremor abalou regiões localizadas a 30 quilômetros a noroeste da cidade de Herat e foi seguido por oito fortes tremores secundários durante o último sábado (7).

Ainda no domingo, o número de mortos reportados pelo governo local cresceu consideravelmente, já que pouco antes do balanço apresentado pelas autoridades, que contava pouco mais de 2 mil mortos, a contagem de mortos fora inferior a 1 mil.

O porta-voz do Ministério dos Desastres do Talibã, Janan Sayeeq, informou que foram registrados 2.445 mortos até o momento, e que o tremor "destruiu completamente" várias cidades e derrubando 1,3 mil casas.

Nessa segunda-feira, o International Rescue Committee, organização sem fins lucrativos, afirmou que mobilizou a equipe de resposta imediata aos impactados pelo terremoto. Além disso, colocou à disposição equipes de saúde às regiões afetadas nos distritos de Zindajan e Enji para atender a população.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou no sábado que “o número de vítimas deverá aumentar à medida que as operações de busca e salvamento continuam”. Em Herat, considerada a capital cultural do Afeganistão, residentes e comerciantes saíram às ruas em pânico ao sentirem a terra se mover.

Herat, 120 km a leste da fronteira com o Irão, é a capital da província com o mesmo nome, onde vivem cerca de 1,9 milhão de pessoas, segundo dados do Banco Mundial de 2019. O Afeganistão sofre frequentes terremotos, especialmente na cordilheira Hindu Kush, perto da junção entre as placas tectônicas da Eurásia e da Índia.

Em junho de 2022, um terramoto de magnitude 5,9 matou mais de mil pessoas e deixou dezenas de milhares de desalojados na empobrecida província de Paktika, no sudeste do país. E, em março passado, um terramoto de magnitude 6,5 matou 13 pessoas no Afeganistão e no Paquistão, perto da cidade de Jurm, no nordeste do país.

O Afeganistão já se encontra mergulhado numa grave crise humanitária, na sequência do regresso ao poder dos talibãs em 2021 e da consequente retirada da ajuda internacional.

